Lezuhant egy kisrepülőgép London közelében

Lezuhant egy repülőgép London Southend repülőtéren – írja az Independent.

Az essexi rendőrség eddig annyit közölt, hogy nem sokkal vasárnap délután 16 óra előtt lezuhant egy 12 méter hosszú kisgép a repülőtér területén. A helyszínre többek közt egy mentőt és egy veszélyes anyagokra szakosodott egységet is kiküldtek. Több közelben levő létesítményt is evakuáltak a biztonság kedvéért, köztük egy golf- és egy rögbiklubot is, a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a helyszín környékét. A helyszíni felvételeken látszik, hogy a jármű kigyulladt, sűrű fekete füsttel égett.

A mentési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, egyelőre sem a lehetséges áldozatok és túlélők számáról, sem a baleset okáról nem adtak tájékoztatást. A London központjától nagyjából 50 kilométerre található reptéren egyelőre leállították a forgalmat, törölték a járatokat.