A nyílt utcán lett oroszlántámadás áldozata egy pakisztáni anya és a két kisgyereke – videó

Elszabadult, majd az utcán lévő emberekre támadt egy fogságban élő oroszlán a kelet-pakisztáni Lahore városban. A hátborzongató incidensről az AP beszámolója szerint egy térfigyelőkamera-felvétel is nyilvánosságra került, amin az látható, ahogy a vadállat átmászik egy kerítésen, majd megtámad egy édesanyát, aki a két kisgyerekével sétál.

A nő, és a gyerekek – akik közül az egyik 5, a másik pedig 7 éves – a szerda este történt támadás során az arcukon és a karjaikon is megsérültek, amikor a ketrecéből kiszökő oroszlán rájuk támadt – közölte Faisal Kamran rendőrségi tisztviselő.

A rendőrségi jelentés szerint a nő férje úgy emlékezett vissza a támadásra, hogy az oroszlán gazdái csak álltak és nézték, ahogy az állat szétkarmolja a családtagjait, és meg sem próbálkozott azzal, hogy megállítsa az állatot.

A #pet #lion escaped in Lahore, Pakistan yesterday, attacking a woman and two children on a busy street. Shocking footage shows the big cat leaping over a wall before pouncing on them. The lion was captured and sent to #wildlife park. The owner was arrested. While people can… pic.twitter.com/L8qiWgNag1

— Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) July 4, 2025