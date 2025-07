Miért csökkenti a Lidl 500, az Aldi pedig 1000 termék árát Németországban?

Ezekben a számos kihívással terhes időkben a mi feladatunk a stabilitás biztosítása, hogy a társadalmunkban mindenki megengedhessen magának valami jót

– ezt nyilatkozta május utolsó napjaiban Swen Gallina, az Aldi-Süd igazgatótanácsának szóvivője, miután előbb a Lidl majd az az Aldi gyors egymásutánban komoly árcsökkentéseket jelentett be: a Lidl 500, az Aldi 1000 termék árának mérsékléséről számolt be, ráadásul továbbiakat is terveznek Németországban.

A két nagy lánc után a versenytársaik, például a Magyarországon jelen levő Penny (valamint az Edeka, a Rewe, a Netto, a Kaufland) is jelezte, hogy hasonló lépéseken gondolkodik.

A valaha volt legnagyobb árcsökkentéssel érezhető megkönnyebbülést nyújtunk az ügyfeleinknek, és egyértelmű jelzést küldünk az iparágnak

– nyilatkozta a Lidl részéről Friedrich Fuchs, a cég igazgatótanácsának ritkán megszólaló elnöke. Mint ígérte, bizonyos termékeknek akár 35 százalékkal is csökkenhet az ára.

Az árcsökkenés a tejtermékektől kezdve a hús- és hentesárun, a fagyasztott árukon át az édességekig és a tisztítószerekig sok mindenre kiterjed.

Alapvetően a saját márkás termékekre.

Németországban 2020 óta 36,5 százalékkal nőttek az élelmiszerárak, miközben a kiskereskedelmi láncok birtokolják a piac jelentős részét.

A német élelmiszerpiac Németország négy vállalat uralja a piacot: az Aldi (ez tulajdonképpen két cég: az Aldi-Nord és az Aldi-Süd),

a Schwarz-csoporthoz tartozik a Lidl diszkontlánc (a szupermarketlánca a Kaufland),

valamint a REWE (diszkontlánca a Penny)

és az Edeka (diszkontlánca a Netto). A 2023-as adatok szerint a diszkontok 46,3 százalékos piaci részesedést értek el, őket követik a szupermarketek 42,2 százalékkal, a hipermarketek pedig 9,3 százalékkal a harmadikak. Az élelmiszerboltok száma majdnem 37 ezer, a diszkontok ebből közel 16 ezer üzletet üzemeltetnek, míg a szupermarketek körülbelül 12 200-at. Egy Rewe vagy Edeka üzlet átlagosan körülbelül 25 000 terméket forgalmaz, míg a diszkontok ennek csak a tizedét.

Árdiktátor

Stephan Rüschen, a Baden-Württembergi Duális Főiskola (DHBW) kiskereskedelmi szakértője szerint nem valószínű, hogy az árcsökkentések csupán reklámfogások lennének, és pár hét múlva ismét drágulást lehetne tapasztalni a láncoknál.

Nem lenne hiteles. Ezért azt gondolom, hogy tartósan alacsonyabbak maradnak az árak.

Sőt, inkább további csökkenés következhet, mivel a láncok elkezdtek egymás alá menni, beindult az árháború.