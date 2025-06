Trump: Látványos katonai sikert értünk el

Bejegyzést tett közzé Truth Social-ön Donald Trump amerikai elnök, első sorban Thomas Massie republikánus kongresszusi képviselőnek címezve szavait, aki – Bernie Sandershez hasonlóan – alkotmányellenesnek nevezte az amerikaiak Irán elleni támadását.

Trump szerint a képviselő hiába hangoztatja a MAGA jelszavait, a mozgalomnak nincs rá szüksége, nem is tisztelik őt és nem ismerik el. Trump szerint Massie nem örül annak, amit előző este Iránban „olyan zseniálisan elértek”, márpedig az amerikai hadsereg Iránban látványos katonai sikert ért el, és sikerült kicsavarnia az atombombát Irán kezéből. Ami már csak azért is fontos, mert Trump szerint ha Iránnak lenne atombombája, haszálná is.

Trump szerint Massie tiszteletlen a hadsereg iránt, amiért nem ismeri el a tegnapi támadásban résztvevő katonák bátorságát, „ami egy teljes és tökéletes győzelemhez” vezetett.

Mindezekkel együtt Trump nyugodt, mivel Massie ellenfele Kentucky államban a republikánus előválasztáson „egy csodálatos amerikai hazafi lesz majd”, az elnök pedig biztosan mellette fog kampányolni. Szemben Massie-vel, akit Trump szerint a MAGA mozgalomnak egyébként is ejtenie kellene, mivel egy „szánalmas lúzer”.