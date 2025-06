A Midnight Hammer hadművelet, azaz az Iránt ért amerikai csapás egyetlen képen

A Pentagonban tartott vasárnapi tájékoztató során Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök több információt is megosztott az Iránt ért amerikai támadás technikai részleteiről, ezek egy részét vizuális formában is a nyilvánosság elé tárták.

Az „Operation Midnight Hammer” névre keresztelt hadművelet során 75 precíziós irányítású fegyvert vetettek be az amerikaiak, köztük 14 úgynevezett „bunkerrombolót” is. Az amerikai rakéták a levegőből és a tengerről érkeztek, amint az a lenti fotón is jól látható.

Ebben a videóban pedig műholdfelvételeken látható az iráni Fordó nukleáris létesítménye, röviddel az amerikai csapások előtt, kiemelve a támadás célpontjául szolgáló infrastruktúrát.