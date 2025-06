„Nem tudom, hogyan lehetek életben” – az indiai légikatasztrófa túlélőinek és áldozatainak történetei

A gép vészkijáratán kiugró, majd a romok mellett a testvérét keresgélő férfi mellett olyanok is túlélték a 290 halálos áldozattal járó csütörtöki légikatasztrófát, akik a becsapódás helyszínén voltak. Közben az áldozatokról is egyre több dolog derül ki. Például az, hogy az indiai Gudzsarát állam korábbi miniszterelnöke is az Air India tragikus sorsú 171-es járatán utazott.

Eddig 290 halálos áldozatot találtak az indiai Ahmedábádban történt légikatasztrófa után. A Gudzsarát állam fővárosából a londoni Gatwick repülőtérre tartó gép, az Air India 171-es számú járata helyi idő szerint csütörtökön délután 1 óra 38 perckor szállt fel, majd fél perccel később később a nyolcmilliós metropolisz nemzetközi repülőtere mellett fekvő egészségügyi iskola és kórház menzájában landolt, miután az intézmény több épületében is kárt tett. Így a repülőgépbalesetben a fedélzeten tartózkodó 229 utas és a 12 fős személyzet mellett több tucat olyan ember is életét vesztette, akik a komplexum területén tartózkodtak. De csodával határos módon a gép egyik utasa, aki a vészkijárat melletti ülésen foglalt helyet, túlélte a szörnyű balesetet. Az Indiát megrázó és az egész világot sokkoló tömegszerencsétlenség az első Boeing 787-8 Dreamliner lezuhanásaként fog bekerülni a légikatasztrófák történetébe. A szörnyű esemény árnyékában pedig egyre több emberi tragédia rajzolódik ki, és egyre több részlet derül ki a nyilvánosság számára. Túlélte, de a testvérét elvesztette A vészkijáraton kiugró 38 éves Viswash Kumar Ramesh nemcsak túlélte a szörnyű balesetet, hanem a tragédia súlyosságához mérten meglepően enyhe sérüléseket szenvedett. Olyannyira, hogy egy videó is megjelent róla, ahogy a gép maradványai mellett sokkos állapotban sétál, közvetlenül a zuhanás után. Sőt, az egyik testvére szerint még ahhoz is volt ereje a kórházba szállítása előtt, hogy videócseten felhívja az Angliában élő édesapjukat, és megmutassa neki a roncsokat. Este homem que aparece andando estava no voo da Air India que caiu hoje. É o único sobrevivente do acidente. O seu nome é Ramesh Viswashkumar e estava sentado no lugar 11A. Ainda estão tentando determinar como foi que ele sobreviveu à queda. pic.twitter.com/DmnQLo06OW — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 12, 2025 „A repülőnk lezuhant. Fogalmam sincs, hogyan kerültem ki” – mondta Viswash ekkor a 27 éves öccse, a New York Timesnak nyilatkozó Nayan szerint. „Nem tudom, hogyan lehetek életben” – folyatta a férfi, aki éppen egy családi látogatással egybekötött indiai nyaralásból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

