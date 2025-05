Katar Force One, avagy mibe kerül valójában egy ajándék repülő?

Szeretem Trump elnök urat, akár tűzbe is mennék érte. De nevezzük nevén a dolgokat: nem fogadhatunk el egy 400 millió dolláros ajándékot öltönyös dzsihadistáktól.

Ezt a diplomatikusnak aligha nevezhető bejegyzést Laura Loomer befolyásos összeesküvés-elmélet hívő írta azzal kapcsolatban, hogy a katari kormány a minap felajánlott egy luxusrepülőgépet Donald Trump számára – hivatalos használatra.

Hasonlóan vélekedett egy másik MAGA-influencer, az Izrael-párti Ben Shapiro is, aki azt írta, hogy az „Amerika az első” politikát aláássa az, ha „a Hamászt, az Muszlim Testvériséget, az Al Dzsazírát” is támogató emberektől fogad el ajándékot az USA. Megjegyezte azt is, hogyha Joe Biden vagy fia, Hunter Biden fogadott volna el hasonló ajándékot, a jobboldal teljesen „kiakadt” volna.

Bár Loomer és Shapiro szándékai minimum megkérdőjelezhetők, azt jól érzékeltetik a nyilatkozatok, hogy Trump lelkesedése az ingyen repülőért még a leghűségesebb hívei körében is visszatetszést keltett. Ráadásul egy ekkora értékű ajándék elfogadása még törvénysértő is lehet.

Így kerülnék ki a törvényt

Az amerikai elnök május 12-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány hajlandó elfogadni egy 400 millió dollár értékű Boeing 747-8 Jumbo Jet luxusrepülőt Katartól, hogy azt elnöki repülőként használják a következő években. Trump az erről szóló bejegyzésben azt állította, hogy a gépet a védelmi minisztérium kapja ajándékba, „nagyon nyilvános és transzparens tranzakció” keretében, miközben a „lúzer” Demokrata Párt ragaszkodna ahhoz, hogy fizessenek érte.

Az ABC News arról írt, hogy az eredeti tervek szerint az ajándékozást Trump katari látogatása alatt jelentették volna be, de fehér házi források szerint ez későbbre tolódik. A cikk szerint Trump az új Air Force One-t a második elnöki ciklusában használná, de kicsivel a vége előtt áthelyeztetné az elnöki könyvtári alapítvány tulajdonába. A televízió úgy tudja, hogy a kabinet azzal védené meg magát a korrupciós vádak és az alkotmánysértéssel szemben, hogy az ajándék kedvezményezettje a védelmi minisztérium, Trump csupán használná, majd a minisztérium ajándékozná tovább az elnöki könyvtárnak közvetlenül az elnök hivatali idejének lejárta előtt. Így viszont Trump akár az elnöksége után is tovább használhatná az ingyen kapott repülőt.

Ugyan Trump arra hivatkozik, hogy transzparens eljárásról van szó (és szó sincs korrupcióról), amennyiben az ABC értesülései igazak, nyilvánvaló, hogy az elnöki stáb az ajándékozási törvényt akarja kikerülni. A kormányzati etikai kódexet megfogalmazó 1978-as törvény szerint – amelyet a Watergate-botrány inspirált – a mindenkori amerikai elnök nem tarthatja meg azokat az ajándékokat, amelyeknek az értéke meghalad egy meghatározott összeghatárt: ez jelenleg 480 dollár, azaz közel 175 ezer forint.

Az ennél drágább ajándékok ugyanis nem az elnök, hanem az Egyesült Államok számára átadott tárgyaknak minősülnek, ezeket hivatalosan be kell jelenteni, majd az erre kijelölt, az elnök személyétől független állami szerv tulajdonába és kezelésébe kerülnek. Ugyanakkor ha egy ajándék mégis nagyon megtetszik egy elnöknek, akkor megtarthatja azt egy feltétellel: ha piaci értéken, saját zsebből megvásárolja.

Jill Biden, az akkori First Lady 2023-ban egy 20 ezer dollár értékű, 7 és fél karátos gyémántot kapott Narendra Modi indiai miniszterelnöktől. A hivatalos dokumentumok szerint a gyémántot a Fehér Ház keleti szárnyában helyezték el „hivatalos használatra”, feltételezhetően kiállították, míg olyan más, külföldi vezetőktől kapott ajándékok, mint egy 14 ezer dollár értékű ukrán bross vagy egy 3495 dollár értékű, mongol harcost ábrázoló szobor az állami archívumba kerültek.

Mindezek persze eltörpülnek a 400 millió dolláros, azaz 144 milliárd forintos katari ajándékrepülő mellett.