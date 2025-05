Putyin megmutatta a luxuskéróját a Kremlben

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek van egy saját lakrésze a Kremlben, amit most mutatott meg először a nyilvánosságnak, egész pontosan kedvenc propagandistájának, Peter Zarubinnak, aki dokumentumfilmnek álcázott propagandafilmet forgat a 25 éve hatalmon levő Putyinról.

„Van egy saját lakrészem itt a Kremlben, ahol az utóbbi időben sok időt töltök. Sokszor még éjszaka is dolgozom, így akkor átmegyek oda, leülök a kandallóhoz, teázok” – mesélte Putyin a Daily Mail cikke szerint, mire a riporter felvetette, hogy mutassa már neki, ha lehetséges. Putyin kötélnek állt, kinyitott egy ajtót.

„Látja, nincs messze” – és mosolyogva beinvitálta a stábot.

Csak pár másodpercet mutattak be (a filmet vasárnap mutatják be), de láthatóan fényűzően berendezett, arannyal gazdagon díszített enteriőr tárult fel ennyi idő alatt. Ott volt egy nagy fehér zongora, amelyen Putyin néha szokott játszani, több kanapé és egy portré III. Sándor orosz cárról. Putyin megmutatta két hálószobáját, könyvtárszobáját és a házi templomát is a riporternek, ezek benne lesznek a Putyinról készült filmben.

Putin showed his apartment in the Kremlin.

Propagandist Pavel Zarubin showed footage from the documentary about Putin, which will be released soon.

Several frames of the video show gilding, moldings, massive curtains, a white grand piano, and a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/oAx6pYAMIr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2025