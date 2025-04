Donald Trump 90 napra felfüggeszti a vámokat 75 országnak

Donald Trump 90 napos vámszünetet jelentett be, amely azonnal hatályba lép – írja a The Guardian. Trump a vámok szüneteltetését azoknál az országoknál rendelte el, amelyek nem vezettek be megtorló vámokat az Egyesült Államokkal szemben. Jelenleg 75 ilyen ország van. „Ezek az országok az én határozott javaslatomra semmilyen módon nem hajtottak végre megtorló lépéseket az Egyesült Államokkal szemben” – írta.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében hozzátette:

Nekik engedélyeztem egy 90 napos szünetet azonnali hatállyal, és erre az időszakra lényegesen csökkentett, 10%-os tarifát.

Trump azt is közölte, hogy közben 125 százalékra emeli a Kínára kivetett vámokat, amelyek szintén azonnali hatállyal lépnek hatályba, „a tisztelet hiányára tekintettel, amelyet Kína tanúsított a világ piacai iránt”. Ezt az elnök szerdán már 104 százalékra megemelte, amire válaszlépésként Kína újabb, 84 százalékos büntetővámmal reagált. Az EU szerdán döntött arról, hogy 25 százalékos vámok jönnek amerikai termékekre. A magyar kormány egyébként nemmel szavazott az amerikai termékekkel szembeni európai uniós viszontvámokra. Szijjártó Péter a döntést azzal indokolta, hogy a megemelt vámok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről.

A Portfolio cikke szerint a tőzsde pozitívan reagált a hírre és egészen extrém mértékben, 7%-kal emelkedett a Nasdaq. Az S&P 500 és a Dow 5%-os emelkedést mutat. Szintén a Portfolio ír arról, hogy a forint 406,5-ig erősödött az euróval szemben, miután kedvező hírek érkeztek a vámokról.