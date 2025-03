Tűz ütött ki egy észak-macedón klubban, a helyi sajtó szerint legalább ötvenen meghaltak

Tűz ütött ki és leégett egy észak-macedóniai szórakozóhely Kocaniban – írja BBC.

Helyi sajtóértesülések arról számoltak be, hogy legalább ötvenen meghaltak a tűzben, és sok embert kellett még kórházba szállítani, noha ezt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A közösségi oldalakon közzétett felvételeken az látszik, hogy az épület lángokban áll, füst gomolyog az égen.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

— Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025