Európa összeállt

Donald Trump ugyan a világrendet nem alakította át, de Amerika szerepét megváltoztatta. Az Egyesült Államok nem megbízható partner többé, és erre végre Európa is ráeszmélt – hosszú bénultság után. Annak, hogy eddig miért nem történt semmi, több oka van, mint ahogy annak is, hogy most miért történik. A kérdés az, mi lesz ezután az Európai Unióval.

Február utolsó péntekjén Európa vezetői szürkére sápadt arccal nézhették végig azt, ahogyan a Fehér Ház ovális irodájában az Egyesült Államok elnöke és alelnöke kiabálva alázza egy megtámadott ország vezetőjét, aki azért utazott Amerikába, hogy az USA támogatásáért cserébe lemondjon az országa ritkaföldfém-készleteinek jelentős részéről. A következő napokban pedig még sápadtabban nézhették végig, ahogyan az amerikai elnök nem az agresszorra, hanem az áldozatra gyakorol nyomást. Európa nagy része erre feleszmélt, és jelezte: elérkezett a fordulópont. Ugyanakkor a világpolitika elemzésének egyik alapvetése, hogyha történik valami, abból az esetek nagy részében inkább következik a semmi, mint a valami, és minden megy tovább, ahogyan addig. Donald Trump alatt a világ tekintetében erre bőven van még esély. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

