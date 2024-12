A New York-i rendőrség bejelentette, elfogták a Thompson-gyilkosság gyanúsítottját

A New York-i rendőrség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kit gyanúsítanak a UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával.

A BBC szerint az elfogott gyanúsított a 26 éves Luigi Mangione. A rendőrség szerint Pennsylvaniában járt főiskolára, Marylandben született, utolsó ismert címe Honolulu, Hawaii fővárosa volt, de apcsolatai vannak a kaliforniai San Franciscóval is.

A férfit a pennsylvaniai Altoona egyik McDonald’s üzletében fogták el, miután egy alkalmazottja észrevette és értesítette a rendőrséget.

Találtak nála egy lőfegyvert, valamint több igazolványt is – az egyiken a valódi neve szerepelt, a többi pedig hamis volt. Köztük van egy amerikai útlevél és egy hamis New Jersey-i személyi igazolvány, amellyel bejelentkeztek a New York-i szállóba, ahol a gyanúsítottat a lövöldözés előtt észlelték.

A fegyver, amelyet a gyanúsítottnál találtak, valószínűleg 3D nyomtatón készült, és 9 mm-es lövedéket képes lőni, közölte a rendőrség.

A rendőrség azt is bejelentette, hogy olyan kézzel írt dokumentum volt a férfinél, amelyeket „háromoldalas kiáltványnak” is nevezntek, és amelyben a „motivációjáról és gondolkodásmódjáról” írt.

Mangione nem büntetett előéletű. A rendőrség lőfegyverrel kapcsolatos vádak miatt letartóztatta.

A rendőrség szerint a 26 éves férfi meglepetés volt a hatóságoknak, hiszen korábban nem szerepelt a gyanúsítottak listáján.