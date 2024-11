Helsinki kisajátítja a város orosz tulajdonban lévő stadionját, amit az ukrán háború elején bezártak

Az orosz tulajdonosok eladták kedden Helsinki legnagyobb sport- és rendezvénycsarnokát, miután a finn főváros önkormányzata kezdeményezte annak kisajátítását – közölte a finn külügyminisztérium.

A tárca bár nem hozta nyilvánosságra sem a vevők kilétét, sem pedig a vételárat, az Ilta-Sanomat helyi lap szerint finn befektetők vették meg a létesítményt. A sietve nyélbe ütött ügylet létrejöttéhez még szükséges az Európai Unió és a finn kormány engedélye is.

A jelentős koncerthelyszínként és jégkorongpályájaként is működő Helsinki Aréna 2022-ben bezárt, miután a nyugati államok Ukrajna megtámadását követően a finnországi érdekeltségű orosz befektetők ellen is szankciókat vezettek be.

A helsinki városvezetés először tavaly közölte, hogy a létesítményt birtokló cégtől elvehetik az ingatlant, amennyiben tulajdonosai, Gennagyij Timcsenko és Roman Rotenberg orosz-finn üzletemberek, nem adják el önként. A kisajátítás kezdeményezéséhez fűzött indoklás szerint az intézkedésre azért lett volna szükség, hogy megakadályozzák az épület állagának leromlását, másfelől Finnország hírneve se sérüljön tovább amiatt, hogy nem képes jelentős nemzetközi rendezvényeket lebonyolítani arra alkalmas helyszín hiányában.

A helsinki hatóságok tavalyi becslései szerint a fővárosi szállodák, éttermek és egyéb vállalkozások akár évi 400 millió euró bevételtől is eleshetnek a stadion zárvatartása alatt.

Az Oroszországgal szemben életbe léptetett uniós szankciók nyomán Timcsenko összes európai uniós érdekeltségét befagyasztották. Rotenberg az apja, Borisz és nagybátyja, Arkagyij, valamint családjaik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való szoros kapcsolatuk miatt vált amerikai szankciók célpontjává. (MTI)