ET-főtitkár: Ukrajna támogatása arról is szól, hogy a saját értékeinket is megerősítjük

„Az Európa Tanács fő prioritása a továbbiakban is Ukrajna támogatása és Oroszország háború miatti elszámoltatása” – mondta el a közmédiának pénteken Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára, aki megválasztása óta először érkezett Budapestre.

Egy olyan földrészen élünk, ahol 80 év után ismét kitört a háború, ami instabilitást teremt az egész kontinensen

magyarázta Berset, aki szerint így nehéz pozitívan tekinteni a gazdasági és társadalmi fejlődés kilátásaira. „Ez világos támadás az értékeink ellen” – szögezte le a főtitkár. Mint fogalmazott, Európa erőteljes értékekre épül, mint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok.

Ukrajna támogatása nemcsak Ukrajnáról és a stabilitásról szól, hanem arról is, hogy a saját értékeinket is megerősítjük

vélekedett a politikus. Az MTI kérdésére a főtitkár leszögezte, hogy nincs „egyetlen legjobb módja” annak, hogy egy-egy ország hogyan támogassa Ukrajnát. „Azt gondolom, hogy minden ország a maga lehetőségéhez mérten próbál támogatást nyújtani” – mondta, kiemelve, hogy az Európa Tanács számára ennek legfontosabb eleme az elszámoltathatóság.

Kitért arra is, hogy az ET 46 „büszke és egyenrangú” tagból áll, tisztelni kell a sokszínűségüket, de erősnek és egységesnek is kell lenni, amikor ezekről az értékekről van szó.

Nem szabad elfogadnunk, hogy olyan kontinensen kelljen élnünk, ahol az erő és az erőszak a törvény. Ez elfogadhatatlan. Világos szabályokra van szükség, amelyeket be kell tartani

hangoztatta Alain Berset. A politikus kiemelte, hogy az Európa Tanács 2023-as reykjavíki csúcstalálkozóján döntött arról, hogy jegyzéket hoz létre az Ukrajna területén az Oroszországi Föderáció agressziója által okozott károkról és veszteségekről. Kiemelte, hogy az elszámoltatás következő lépése, hogy megalakuljon a kártérítési és jóvátételi igényeket elbírálni hivatott bizottság, és megteremtődjön mindennek a finanszírozási háttere.

A politikus emlékeztetett, hogy Oroszország elszámoltatása a háború kezdeti időszakára vonatkozóan jelenleg is zajlik, mert az ellenségeskedések 2014-es kezdete és a 2022 ősze közötti időszakban elkövetett jogsértéseket az Emberi Jogok Európai Bírósága vizsgálhatja és vizsgálja is. Az Oroszországi Föderáció 2022 őszén lépett ki az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, amely alapján a bíróság ítélkezik. „Erre az időszakra az elszámoltatás minden eszköze és eleme adott” – fogalmazott a svájci diplomata. Alain Berset elmondta, hogy a következő lépések a fontosak: jegyzékbe kell szedni a károkat és veszteségeket, fel kell állítani a jóvátételi bizottságot és meg kell teremteni a finanszírozást a jóvátétel megvalósításához.

A főtitkár az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozójára érkezett Magyarországra, s mint mondta, „minden korábbinál fontosabb, hogy találkozzunk és eszmecserét folytassunk egymással, összehangoljuk, hogy mit szeretnénk elérni közösen a kontinensen”.

Mi az európai kontinenst védelmezzük és képviseljük, az európai családot védelmezzük és képviseljük

magyarázta a svájci politikus. Európa nyomás alatt áll, és fontos, hogy együtt erősek legyünk, és ezért nagyon fontos, hogy az Európa Tanács is jelen volt ezen a csúcstalálkozón – fejtette ki.

Az MTI kérdésére a politikus elmondta, hogy szerinte az EPC informális megbeszéléseket tesz lehetővé, és a csúcstalálkozó legfontosabb eredménye, hogy az országok vezetői találkozhatnak és kötöttségek nélkül, szabadon beszélhetnek egymással.

„Nagyszerű volt tegnap látni, hogy milyen erő van abban, hogy mind egy családhoz tartozunk, és erőteljes vitákat folytathatunk érdekfeszítő dolgokról” – mondta a főtitkár az EPC budapesti csúcstalálkozójáról. Mint mondta: volt szó a kontinens helyzetéről, Donald Trump elnökké választásáról az Egyesült Államokban és arról, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió és a háború után elő kell készíteni a következő lépéseket, mert Európának békére van szüksége.

A főtitkár a demokrácia „revitalizálását” is célul tűzte ki, és elmondta, hogy reméli, hogy ebben az ET jelentős szerepet tud játszani.

A demokrácia értékeink magja. Demokrácia nélkül nincs jogállamiság és nincsenek emberi jogok. A demokrácia a mi közös politikai DNS-ünk itt, az európai kontinensen

fogalmazott a svájci politikus, aki szerint ezért nagyon oda kell figyelni az ezzel kapcsolatos fejleményekre, a társadalmi megosztottságra, és összetett vitákat kell lefolytatni.

Egy demokráciában mindenekelőtt képesnek kell lennünk, hogy megbeszéljük a nézeteltéréseket, éles vitákat folytassunk, de a végén el kell fogadnunk az eredményeket

fejtette ki Alain Berset.

