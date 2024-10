Szlovákia beszállna egy esetleges budapesti olimpiába

„Szlovákia konzultációkat kezdeményezett Magyarországgal egy olyan sportinfrastruktúra-hálózat létrehozásának lehetőségeiről, amelyet Magyarország esetleges 2036-2040 közötti nyári olimpiai játékok rendezése esetén is felhasználhatnának” – jelentette be az egyébként magyarellenességéről is ismert Szlovák Nemzeti Párt részéről Andrej Danko pártelnök és Dusan Keketi sportminiszter a Parameter.sk tudósítása szerint, akik kiemelték, hogy mindez nem közös rendezési szándékot jelent, hanem azt, hogy egyes szlovákiai sportlétesítményeket is használhatnának az olimpiai versenyeken, erről pedig egyeztetnek a magyar féllel.

Magyarország úgy határozott, hogy Szlovákia területén is találhatók olyan sportlétesítmények, amelyek beilleszthetők lennének az olimpia rendezésébe, mint például a magántulajdonban lévők, illetve a pozsonyi, dunaszerdahelyi vagy kassai futballstadionok. Nem kizárt, hogy új létesítmények épülnek majd a koncepció részeként

– mondta Andrej Danko.

A szlovákok a közös olimpiai infrastruktúra részeként Olimpiai Arénát építhetnének Pozsony mellett, amely a somorjai olimpiai edzőközpont és sportkomplexum bővítéseként jöhetne létre a parameter.sk szerint.

A budapesti olimpiai kérdése újra napirendre került a napokban, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság közös tájékozódásra kérte a Fővárosi Önkormányzatot, Karácsony Gergely főpolgármester némi meglepetésre nem zárkózott el a gondolattól, sőt, történelmi lehetőségnek nevezte azt.

A kormány 2017-ben kacérkodott komolyan az olimpiarendezés gondolatával, amikor azonban ki kellett volna írni erről egy népszavazást, mert a Momentum összegyűjtötte az ehhez szükséges aláírásokat, villámgyorsan visszavonták a 2024-es olimpiára elkészített pályázatukat.