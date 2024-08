Az ukránok leszögezték, hogy nem céljuk orosz területek elfoglalása

Ukrajna nem érdekelt abban, hogy Oroszország kurszki régiójában területet foglaljon el, pusztán saját állampolgárainak életét védi, mivel az ott elindított hadművelettel akadályozza újabb orosz egységek átcsoportosítását a donyecki régióba, és nehezíti az Ukrajnában harcoló orosz erők fegyver-, lőszer- és üzemanyag-utánpótlását – jelentette ki Heorhij Tihij külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján.

„Az ukrán hadsereg civilizált európai haderő, amely teljes mértékben tisztában van a hadviselés szabályaival és szokásaival, valamint a nemzetközi humanitárius joggal. Az ukrán fegyveres erők céljai kizárólag katonaiak. A hadművelet célja, hogy megóvjuk népünk életét és megvédjük Ukrajna területét az Oroszországi Föderáció támadásaitól” – szögezte le a szóvivő. Kijelentette, hogy minél előbb beleegyezik Moszkva az igazságos béke helyreállításába, annál hamarabb leállnak az ukrán védelmi erők rajtaütései az Oroszországi Föderáció területén. Tihij rámutatott arra, hogy a kurszki régióból csak nyár eleje óta több mint kétezer ellenséges csapást hajtottak végre az ukrajnai Szumi megye ellen, 255 irányított bombát és több mint száz rakétát bevetve. „Sajnos Ukrajnának nincs elegendő képessége nagy hatótávolságú csapások végrehajtására, amelyekkel megvédhetné magát az orosz terrortól” – mondta, majd megismételte, hogy önvédelemből indított Ukrajna hadműveletet Oroszország területén.

Tihij egyúttal figyelmeztetett is, miszerint alapos a gyanú, hogy Oroszország provokációkat is végrehajthat saját területén orosz katonák ukrán egyenruhába öltöztetésével, hogy utána az ukrán erőket vádolja a nemzetközi humanitárius jog megsértésével. „Figyelmeztetjük partnereinket, hogy készüljenek fel az események ilyen alakulására, és ha az Oroszországi Föderáció ilyen kísérleteket tesz, akkor legyenek éberek, és ne dőljenek be az orosz propagandának” –mondta a szóvivő.

Roman Kosztenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ezredese az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában kifejtette, hogy a kurszki művelet alaposan meglepte Moszkvát. Szerint fontos volt, hogy az ukrán fél aszimmetrikus lépést tegyen és emelje a hadsereg morálját. Helyeselte, hogy az ukrán politikai és katonai keveset fed fel a műveletről, mert volt rá példa, hogy „sokat beszéltek, de kevés sikert értek el”.

„Amit elmondhatok: fegyveres erőink rajtaütést hajtottak végre az ellenséges területen, több mint húsz települést foglaltak el, és jelenleg is tartják őket. Az előrenyomulás folytatódik. Előtte orosz területen kisebb akcióink voltak, amelyekben orosz önkéntesek vettek részt. Most harci dandárjaink vesznek részt a műveletben” – mondta el a képviselő.

Az ukrán vezérkar közölte a Telegramon, hogy mozgáskorlátozást vezettek be minden állampolgár számára az északkeleti Szumi megye orosz határmenti húsz kilométeres övezetében elsősorban a lakosságnak az orosz támadásoktól való védelme érdekében. A vezérkar közölte, hogy erre a területre csakis azok az ukrán állampolgárok mehetne be, akiknek ott van a lakhelye, és ezt bejegyeztették személyi igazolványukba is. Olekszandr Borgyijan, az ukrán hadsereg 32. gépesített dandárjának szóvivője az ukrán Szabadság Rádiónak elmondta, hogy a Donyeck megyei Torcknél továbbra is ádáz harcok dúlnak, a városba orosz diverzánscsoportok hatoltak be. A szomszédis Harkiv megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy hétfő délután az orosz erők észak-koreai rakétákkal mértek csapást Bohoduhiv településre és környékére, négy gyerek sebesült meg a támadásban.

Az ukán vezérkar helyzetjelentése szerint az elmúlt nap alatt 134 katonai összecsapás volt a front mentén, a legtöbb a Donyeck megyei Pokrovszknál. A katonai vezetés legfrissebb, keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta az 593 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett öt orosz harckocsit, 36 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 19 drónt.

