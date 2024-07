Védelmi miniszter: „Trump biztonságban van”

A történtek után közleményt adott ki az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, azt ezt jegyző Lloyd Austin védelmi miniszter kijelentette, hogy a tárcája teljes egészében elítéli a Trump elleni merényletet. „Amerikában nem így odjuk meg a nézeteltéréseinket, és nem is szabad, hogy így legyen ” – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, megkönnyebbüléssel tölti el, hogy „Trump volt elnök úr biztonságban van”. Imádkoznak érte és mindazokért, akiket a merénylet bármilyen formában éritett.

The entire Department of Defense condemns this violence, which has absolutely no place in our democracy. This is not the way that we resolve our differences in America—and it must never be. I’m relieved that reports indicate former President Trump is safe, and I am praying for…

