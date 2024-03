Medve támadt többekre Liptószentmiklóson, összeült a válságtanács

Medve sebesített meg öt embert Liptószentmiklóson, közölte vasárnap Ján Blchác, a szlovákiai város polgármestere. A tájékoztatás szerint a 10 és 72 év közötti sérültek harapásokat, illetve karmolásokat szenvedtek, de időközben már elhagyhatták a kórházat.

Az áldozatok egyike csaknem elvesztette egyik szemét.

A mintegy 31 500 lakosú városban válságtanács ült össze a történtek nyomán.

Előzetes értesülések szerint a medve a Vág folyón kelhetett át, majd eltévedt a lakott területen. A vadállatot egy bevásárlóközpont mellett is látták, de végül egy erdős területre el tudták kergetni. A hatóságok most a medve kilövését tervezik, írja az MTI.

‼️🐻 Bear in the center of Liptovský Mikuláš #ThisIsSlovakia

