Zelenszkij: Győzni fogunk!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai háború kitörésének második évfordulója alkalmából közvetített szombati videoüzenetében ismét kijelentette, hogy hazája győzni fog az orosz agresszióval szemben. Zelenszkij a Kijev közelében található Hosztomel katonai repülőterén fogadta az évfordulón Ukrajnába látogató Giorgia Meloni olasz, Alexander De Croo belga és Justin Trudeau kanadai kormányfőt, valamint Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akiknek a célja szolidaritásuk ismételt kinyilvánítása volt.

Az ukrán elnök beszédében hozzátette: „A győzelemért harcolunk 730 napja, és amikor győzünk, az életünk legszebb napja lesz”.

Meloni egyúttal kétoldalú védelmi megállapodást írt alá az ukrán elnökkel. Újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „Ukrajna a mi szabadságunkért és nemzeti érdekeinkért is harcol”. Róma további támogatásáról biztosította Zelenszkijt. A védelmi megállapodás értelmében Olaszország is részt vesz ukrán katonák kiképzésében és az ukrán védelmi ipar megerősítésében, valamint NATO-kompatibilis védelmi felszereléseket ad át Ukrajnának. Meloni a nap folyamán Kijevből videókonferenciát tervez tartani a G7 országcsoport vezetői és az ukrán elnök részvételével. Az olasz elnökség alatt első ízben összeülő, a világ gazdaságilag legfejlettebb demokráciáit összefogó csoport olasz diplomáciai források szerint olyan újabb szankciókról fog tárgyalni, amelyeket Oroszország ellen vezetne be, és várhatóan újabb közös nyilatkozatban fog kiállni Ukrajna mellett.

A háború évfordulója alkalmából Ursula von der Leyen az X közösségi platformon tett közzé egy nyilatkozatot, és ebben bejelentette, hogy átadott az ukrán rendőrségnek 50 terepjáró gépkocsit, amelyek az Európai Unió korábbi adományaként Ukrajnába érkezett aknamentesítő gépet segítik majd az oroszoktól visszafoglalt területeken. „Pénzügyileg, gazdaságilag, katonailag és erkölcsileg is Ukrajna mellett állunk, szilárdabban, mint valaha, és mindaddig, amíg az ország szabad nem lesz” – írta.

A vezető német politikusok szintén megemlékeztek szombaton az ukrajnai háború évfordulójáról. Olaf Scholz német kancellár közleményben arra kérte honfitársait és az európai országokat, hogy „tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a védelmük érdekében, mert Oroszország Ukrajnán keresztül az egész európai békét támadta meg, ezért Ukrajnát addig kell támogatni önvédelmi harcában, amíg szükséges”. „Ukrajna állja a sarat, mert erős és bátor, és mert vannak barátai Európában és az egész világon. Büszkék vagyunk arra, hogy a barátok közt lehetünk most és a közös európai jövőben”– tette hozzá. Friedrich Merz, az ellenzékben lévő Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke pedig a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy mivel az eddig nyújtott támogatás nem bizonyult elégségesnek, arra kéri a német kormányt, hogy „továbbra is igyekezzen minden szükséges fegyverrel ellátni Ukrajnát addig, amíg csak szükséges”.

Andrzej Duda lengyel elnök az évforduló alkalmából azt írta egy közleményében: Támogattuk, támogatjuk és támogatni fogjuk Ukrajnát szabadságharcában, és ez a támogatás a háborús kimerülés ellenére most nagyon fontos. A szabad világ nem engedheti meg, hogy Putyin és Oroszország diadalmaskodjon. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig ezt írta: „Két évi ukrán hősiesség, két évi orosz barbárság, és két évi szégyen azoknak, akik közönyösek maradtak.”

Kiállt Ukrajna mellett közleményben Zuzana Caputova szlovák elnök és a parlamenti ellenzéki is. Robert Fico szlovák kormányfő viszont egy rádiós vitaműsorban megerősítette, hogy kormánya ellenzi fegyver szállítását Ukrajnának, valamint Ukrajna NATO-tagságát is. Hozzátette, hogy szerinte Oroszországot katonailag nem lehet legyőzni.

