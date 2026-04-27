Hatvan sérülést okozott egy pécsi nő a hároméves kisfiának, majd úgy földhöz vágta, hogy az meghalt

Tizennégy év fegyházra ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a nőt nőt, aki két és fél évvel ezelőtt brutálisan összeverte és a földhöz vágta hároméves kisfiát, ezzel halálos sérüléseket okozva neki. A gyermek sérüléseit észlelő, segítséget mégsem hívó apát nyolc és fél év letöltendőt kapott.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a 28 éves vádlott nő és élettársa a korábbi kapcsolatokból származó három és egy közös gyermekükkel éltek egy háztartásban. A nő a nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiát haza sem vitte a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került így a családhoz a gyermek.

Hatvan sérülés volt a kisgyermeken

A család a hároméves gyermekkel otthon lévő 11 éves kislánya 2023 októberében értesítette anyját, hogy a fiú nagyon sír és rázza a kiságyat. Az asszony a válaszüzenetében a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve kegyetlenül bántalmazta a még mindig síró kisgyermeket. Több mint 60 sérülést okozott neki, majd a földhöz vágta.

A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget. A fiú másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton. Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék az anyát és élettársát emberölés miatt mondta ki bűnösnek, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre ítélte.

Az elkövetők és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A Pécsi Ítélőtábla megállapította, hogy a nő cselekménye különös kegyetlenséggel elkövetettként is minősül, egyebekben a nő büntetését helybenhagyta, az élettársával szemben kiszabott szabadságvesztést pedig nyolc év hat hónapra enyhítette. Az ítélet jogerős.