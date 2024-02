Von der Leyen Kijevbe utazott a háború évfordulójára

Kijevbe utazott a háború második évfordulójára az Európai Bizottság elnöke.

– írja von der Leyen.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.

And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.

More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024