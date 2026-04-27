Ellopta egy kilencéves kisfiú hátizsákját az iskolánál, de egyvalamivel nem számolt

Ellopta egy kilencéves kisfiú hátizsákját egy férfi Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a fiúcska az iskola melletti padon hagyta hátizsákját és kabátját, miközben a közeli játszótéren játszott barátaival.

Bár az édesanyja időnként ránézett a holmikra, valakinek mégis sikerült meglovasítania azokat. A család azonnal a rendőrséghez fordult, és azt is elmondták, hogy nyomkövető van a táskában. A jelzés ekkorra már több utcával arrébb mutatta a táska helyzetét, így a rendőrök azonnal akcióba léptek.

A technológia végül gyors sikert hozott: a járőrök rövid időn belül beazonosították és megtalálták az elkövetőt, egy 47 éves férfit. A lopással gyanúsított férfi beismerte a tettét, és visszaadta a kisfiú holmijait.

Egy 11 éves kisfiú megkéselte az anyjára támadó betörőt.