Leszedtek az ukránok egy modern orosz kémrepülőgépet

Az ukrán haderő Oroszország területén belül lőtt le egy A-50-es orosz kémrepülőgépet, ami az orosz légierő egyik legfejlettebb gépe. Az ukrán hadsereg ezt saját maga jelentette be, de kikerült róla egy felvétel is. A hírek szerint a gép a doni Rosztov és Krasznodar között zuhant le.

Dramatic footage shows a Russian A-50 early warning and control aircraft intercepted by several air defence missiles resulting in its destruction. pic.twitter.com/yw4NsgwyW9

