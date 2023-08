Robbanásokat jelentettek a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-hídtól, írja a Guardian. A hidat lezárták a forgalom elől.

Something big happening on the Crimean bridge. Officials announced that traffic over the bridge has been stopped pic.twitter.com/y8d2piYlZ2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) August 12, 2023