Lakóházra támadtak az oroszok Donyeckben, öten meghaltak

Két orosz rakétacsapás összesen legalább öt ember életét oltotta ki és harmincegy embert megsebesített. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter hétfői közlése szerint a donyecki Pokrovszkban lakóházakat ért rakétatámadás.

Az ukrán hatóságok által közzétett videókon és képeken többek között egy súlyosan megrongálódott ötszintes lakóházlátható. A helyszínen mentőautó látta el a sebesülteket.

Russian army launched a missile attack on Pokrovsk, Donetsk region.



The rocket hit a residential building. Several apartments were destroyed. Many injured civilians. There are people under the ruins.



Russia calls this "protection of the Donbass people"