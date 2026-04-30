Elutasították Delhusa Gjon 2,5 milliós keresetét Újbuda alpolgármestere ellen

Tavaly nyáron lapunk is hírül adta, hogy Delhusa Gjon másfél millió forintos sérelemdíjat követel újbudai alpolgármestertől, Kreitler-Sas Mátétól, aki nyilvánosságra hozta a szabálytalan parkolását. Az énekes idén januárban perre vitte az ügyet, a bíróság azonban elutasította az időközben két és félmillióra emelkedő sérelemdíj, illetve személyiségi jog megsértése ügyében beadott keresetét.

A Blikk azt írja, hogy a birtokukba került közel 50 oldalas keresetben Delhusa, illetve utóbbi jogi képviselője nemcsak 2,5 millió forintot és annak kamatait, de sajnálkozó bocsánatkérést is követel, illetve azt, hogy Kreitler-Sas Máté távolítsa el a videófelvételt, amin a heteken keresztül a kerületben szabálytalanul parkoló énekes szerepel, aki – amikor a közterület-felügyelők meg akarták büntetni – eredetinek tűnő rendőrigazolványokat felmutatva próbálta megúszni a dolgot. Az énekes a periratban azzal érvel, hogy az alpolgármester az engedélye nélkül készített róla felvételt, melynek közzététele komoly károkat okozott neki nem csak anyagilag, de a megítélése terén is.

Ám mivel nemcsak az alpolgármestert, hanem egy internetes oldalt és egy tévécsatornát is beperelt ugyanebben a keresetben, a bíróság „nem megengedett pertársaság” miatt elutasította a beadványát.

Természetesen megyünk tovább. Már be is adtam a keresetet, és harcolok tovább az igazamért

– nyilatkozta a portál megkeresésére Delhusa Gjon, miközben Kreitler-Sas Máté úgy gondolja, jobb lett volna már lezárni az ügyet, de áll a folytatás elébe.

Mivel Delhusa Gjon az első pillanattól kezdve úgy áll az egész ügyhöz, hogy ő van felháborodva, miközben ő az, aki szabálytalanul parkolt nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen, megkárosítva ezzel az újbudaiakat, így számítottam arra, hogy nemsokára újabb keresetlevelet kapok és folytatódik az ügy. De továbbra is csak azt tudom mondani, hogy állok elébe, és a bíróságon találkozunk. Én meg vagyok győződve arról, hogy nincs igaza és remélem, hogy a bíróság is kimondja ezt

– jelentette ki az alpolgármester, aki annak azért örül, hogy mióta az említett videót közzétette, Delhusát nem kapták szabálytalan parkoláson a kerületben.