Két zsidó férfit késeltek meg Londonban

London északi külvárosában, Golders Greenben két zsidó férfit szúrtak meg késsel, közölte egy helyi biztonsági csoport. A Shamrom nevű helyi zsidó védelmi csoport arról számolt be, hogy egy férfi késsel rohant végig a városrész főutcáján, és zsidó embereket akart megkéselni.

A rendőrség a szervezet X-posztja szerint kiérkezett és sokkolót is használtak. A sebesülteket a Hatzola nevű önkéntes zsidó elsősegélycsoport látta el.

Sadiq Khan, London polgármestere visszataszítónak nevezte a támadást és megerősítette, hogy a rendőrség letartóztatott valakit az ügyben. Azt is bejelentette, hogy a londoni rendőrség fokozza a látható jelenlétet a környéken.

London zsidó közössége megrázó antiszemita támadássorozat áldozata. Egyszerűen nincs helye az antiszemitizmusnak a társadalomban.

– közölte Khan. Keir Starmer miniszterelnök mélyen aggasztónak nevezte a történteket.

A sérülteket most ellátó Hatzola mentőautói közül nemrég négyet felgyújtottak egy másik antiszemita támadásban.