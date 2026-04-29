Nyolcvanezren kérik az ügyészségtől, hogy ejtse a vádat a Pécs Pride szervezője ellen

Nyolcvanezer ember aláírását tartalmazó petíciót adott át az Amnesty International Magyarország a Pécsi Járási Ügyészségnek – közölte a jogvédő civil szervezet szerdán. Mint írták: A szervezet és támogatói arra kérik a hatóságot, hogy ejtse a Pécs Pride szervezője elleni vádat.

A közleményben emlékeztettek: Buzás-Hábel Géza ellen azért emeltek vádat még februárban, amiért egy olyan békés felvonulást szervezett Pécsen 2025 októberében, ahol több ezer ember állt ki az egyenlő jogok és a szabadság mellett.

Történelmi döntés

Az ügyben eljáró Pécsi Járásbíróság március közepén felfüggesztette a büntetőeljárást, és az Alkotmánybírósághoz fordult, mert felmerült a kérdés, hogy az úgynevezett Pride-tilalom ellentétes az Alaptörvénnyel. Felidézték továbbá, hogy április 21-én az Európai Unió Bírósága mondta ki, hogy nincsen helyen a tilalom alapjául szolgáló propagandatörvénynek Magyarországon és egyetlen uniós tagállamban sem.

A Pécsi Járási Ügyészség bármikor dönthet úgy, hogy ejti a vádat, és ezzel véget vet a Buzás-Hábel Géza elleni eljárásnak, ami az Amnesty szerint elfogadhatatlan, hiszen jelezték: