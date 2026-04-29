Belföld

Nyolcvanezren kérik az ügyészségtől, hogy ejtse a vádat a Pécs Pride szervezője ellen

24.hu
2026. 04. 29. 17:19
Petíciókat adott át az Amnesty International Magyarország a Pécsi Járási Ügyészségnek.

Nyolcvanezer ember aláírását tartalmazó petíciót adott át az Amnesty International Magyarország a Pécsi Járási Ügyészségnek – közölte a jogvédő civil szervezet szerdán. Mint írták: A szervezet és támogatói arra kérik a hatóságot, hogy ejtse a Pécs Pride szervezője elleni vádat.

A közleményben emlékeztettek: Buzás-Hábel Géza ellen azért emeltek vádat még februárban, amiért egy olyan békés felvonulást szervezett Pécsen 2025 októberében, ahol több ezer ember állt ki az egyenlő jogok és a szabadság mellett.

Történelmi döntés

Az ügyben eljáró Pécsi Járásbíróság március közepén felfüggesztette a büntetőeljárást, és az Alkotmánybírósághoz fordult, mert felmerült a kérdés, hogy az úgynevezett Pride-tilalom ellentétes az Alaptörvénnyel. Felidézték továbbá, hogy április 21-én az Európai Unió Bírósága mondta ki, hogy nincsen helyen a tilalom alapjául szolgáló propagandatörvénynek Magyarországon és egyetlen uniós tagállamban sem.

A Pécsi Járási Ügyészség bármikor dönthet úgy, hogy ejti a vádat, és ezzel véget vet a Buzás-Hábel Géza elleni eljárásnak, ami az Amnesty szerint elfogadhatatlan, hiszen jelezték:

Buzás-Hábel Géza ellen pusztán azért indítottak eljárást, amiért békésen kiállt a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó emberek egyenlő jogaiért és a gyülekezési szabadságért.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik