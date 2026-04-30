Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 30., csütörtök
Friss hírek
- Magyar Péter az EU-s pénzek lehívásáról: Az uniós intézmények vezetői minden támogatást megadnak.
- Gulyás Gergely: Önmagában a népakarat nem szabad, hogy önkényhez vezessen.
- 25 milliárd dollárt költött eddig Amerika az Irán elleni háborúra.
- Trump: Hamarosan lehet megoldás az orosz-ukrán háború lezárására.
- A május 1-i hosszú hétvégén az idén először újra a gyalogosoké a rakpart.
- Több tízmilliós online csalás: 100 ezerért működött közre a gyanúsított.
- Elutasították Delhusa Gjon 2,5 milliós keresetét Újbuda alpolgármestere ellen.
- Budapestről jelentkezett be Kiefer Sutherland, meglepte, hogy Buda és Pest régen külön volt.
- A tizenegyesek meccse volt az Atlético-Arsenal: kettőt megadtak, egyet visszavontak. Minden kérdés nyitott a londoni visszavágó előtt.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartás miatt Hegyeshalom és Pozsony között csütörtökön 17 óráig MÁV-buszok közlekednek a teljes útvonalon.
BKK
- A 30-as autóbusz csütörtök 16 órától üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca és a Reiner Frigyes park megállót a Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak felé.
- A 29-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat Hűvösvölgy felé.
- A 111-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat a Batthyány tér M H felé.
Mai időjárás:
- Napos, száraz időre számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.
- Késő estére 3 és 11 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Katalin
- Kitti
Deviza középárfolyam:
- EUR 364,44
- USD 311,46
- CHF 394,4
- GBP 420,47
Két nappal a választás előtt Lázárék újabb 8 milliárd forintot dobtak az egyiptomi gigaüzlet után
Miközben a dunakeszi járműjavító a NER-es magánbefektetőknek 10 milliárd profitot hozott, addig a vállalatnak eddig már 28 milliárd forint állami mentőövet dobtak.