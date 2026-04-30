dióssy kláriridikül
Szórakozás

Dióssy Klári műsorvezetőként tér vissza a Ridikülbe

Birton Szabolcs
Grósz Petra
2026. 04. 30. 07:19
Birton Szabolcs

A napokban derült ki, hogy újítás várható a Ridikülben: a talkshow történetében először férfi fogja vezetni a műsort, akinek kilétét ma fedi majd fel a Duna Televízió.

Miután a Ridikül nézői közül sokan nemtetszésüknek adtak hangot a közelmúltban, mondván, nem szeretnének hétről hétre újabb és újabb műsorvezetőket megismerni, a story.hu nemrég megkereste az MTVA sajtóosztályát, hogy érdeklődjenek, lesz-e változás a közeljövőben a műsorvezetők személyében. A csatorna válaszából kiderült, hogy a nézők hamarosan viszontláthatják Dióssy Klárit, aki év elején maga jelentette be távozását a Ridikülből.

A Ridikül a nyári leállásig a mostani, váltott heti struktúrával megy, a nézőket minden héten más házigazda várja. Exkluzív információ, hogy az évadzáró héten – június 15-től – Dióssy Klári, a Ridikül korábbi háziasszonya lesz a műsorvezető. Nyáron sem maradnak Ridikül nélkül a Duna nézői, a csatorna megismétli az évad legjobb adásait

– írta válaszában a csatorna.

Súlyos betegséggel küzd

Mint ismeretes, Dióssy Klári április elején vendégként tért vissza a Ridikülbe, ahol először beszélt súlyos betegségéről. Elárulta, hogy emlődaganatot diagnosztizáltak nála, melynek kezeléseként volt műtétje, kapott kemoterápiát és sugárkezelést, jelenleg pedig gyógyszert szed.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik