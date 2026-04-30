Dióssy Klári műsorvezetőként tér vissza a Ridikülbe

A napokban derült ki, hogy újítás várható a Ridikülben: a talkshow történetében először férfi fogja vezetni a műsort, akinek kilétét ma fedi majd fel a Duna Televízió.

Miután a Ridikül nézői közül sokan nemtetszésüknek adtak hangot a közelmúltban, mondván, nem szeretnének hétről hétre újabb és újabb műsorvezetőket megismerni, a story.hu nemrég megkereste az MTVA sajtóosztályát, hogy érdeklődjenek, lesz-e változás a közeljövőben a műsorvezetők személyében. A csatorna válaszából kiderült, hogy a nézők hamarosan viszontláthatják Dióssy Klárit, aki év elején maga jelentette be távozását a Ridikülből.

A Ridikül a nyári leállásig a mostani, váltott heti struktúrával megy, a nézőket minden héten más házigazda várja. Exkluzív információ, hogy az évadzáró héten – június 15-től – Dióssy Klári, a Ridikül korábbi háziasszonya lesz a műsorvezető. Nyáron sem maradnak Ridikül nélkül a Duna nézői, a csatorna megismétli az évad legjobb adásait

– írta válaszában a csatorna.

Súlyos betegséggel küzd

Mint ismeretes, Dióssy Klári április elején vendégként tért vissza a Ridikülbe, ahol először beszélt súlyos betegségéről. Elárulta, hogy emlődaganatot diagnosztizáltak nála, melynek kezeléseként volt műtétje, kapott kemoterápiát és sugárkezelést, jelenleg pedig gyógyszert szed.