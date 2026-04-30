A Porschéra menekült a futár a kutyák elől – nem kell megtérítenie a több ezer eurós kárt

2024 szeptemberében egy meg nem nevezett futár egy csomagot szállított ki egy házhoz, amiből, mikor kinyílt az autó két dalmata és egy keverék kutya rohant ki ugatva. A férfi annyira megijedt, hogy a ház előtt parkoló Porsche motorháztetőjére ugrott.

A Münchentől északra, Freisingben történt menekülés horpadások és karcolások formájában 2700 eurós (közel egymillió forintos) kárt okozott – állítja az autó tulajdonosa az AFP beszámolója szerint.

Az ügy azután került bíróság elé, hogy sem a futár, se a munkáltatója nem volt hajlandó megfizetni a javítás költségeit. A bíró pedig úgy döntött, nem is kell, mivel kételkedett abban, hogy a kár valóban az incidensből eredt, részben azért, mert a felperes csak hónapokkal később készítette a fotókat.

A bíróság továbbá hozzátette, hogy ha még akkor is keletkezett volna a kár, a jobban kordában kellett volna tartania a három kutyáját, és tudnia kellett volna, hogy hamarosan érkezik a kézbesítő.

A kutyák körülbelül három-négy méterre voltak a sofőrtől, és nem voltak agresszívek – mondta az autó tulajdonosa és egy tanú is –, de a bíró szerint ez nem mentesíti a férfit a háziállatai felügyeletének kötelezettsége alól. A bíróság azt is megállapította, hogy az ugatás és a sofőr felé rohanás elég volt ahhoz, hogy menekülési reflexet váltson ki belőle.

Az ítélet jogerős.