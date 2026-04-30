A Porschéra menekült a futár a kutyák elől – nem kell megtérítenie a több ezer eurós kárt

PRODUCTION - 06 March 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: A Porsche AG employee sews a workpiece in the saddlery at the main plant in Zuffenhausen. Photo: Marijan Murat/dpa (Photo by MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance via AFP)
MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 04. 30. 06:30
2024 szeptemberében egy meg nem nevezett futár egy csomagot szállított ki egy házhoz, amiből, mikor kinyílt az autó két dalmata és egy keverék kutya rohant ki ugatva. A férfi annyira megijedt, hogy a ház előtt parkoló Porsche motorháztetőjére ugrott.

A Münchentől északra, Freisingben történt menekülés horpadások és karcolások formájában 2700 eurós (közel egymillió forintos) kárt okozott – állítja az autó tulajdonosa az AFP beszámolója szerint.

Az ügy azután került bíróság elé, hogy sem a futár, se a munkáltatója nem volt hajlandó megfizetni a javítás költségeit. A bíró pedig úgy döntött, nem is kell, mivel kételkedett abban, hogy a kár valóban az incidensből eredt, részben azért, mert a felperes csak hónapokkal később készítette a fotókat.

A bíróság továbbá hozzátette, hogy ha még akkor is keletkezett volna a kár, a jobban kordában kellett volna tartania a három kutyáját, és tudnia kellett volna, hogy hamarosan érkezik a kézbesítő.

A kutyák körülbelül három-négy méterre voltak a sofőrtől, és nem voltak agresszívek – mondta az autó tulajdonosa és egy tanú is –, de a bíró szerint ez nem mentesíti a férfit a háziállatai felügyeletének kötelezettsége alól. A bíróság azt is megállapította, hogy az ugatás és a sofőr felé rohanás elég volt ahhoz, hogy menekülési reflexet váltson ki belőle.

Az ítélet jogerős.

