Egy napon fejezték le Zrínyit, Nádasdyt és Frangepánt

A Wesselényi Ferenc-féle főúri összeesküvés három vezetőjét, Zrínyi Péter horvát bánt, Nádasdy Ferenc országbírót és Frangepán Ferenc őrgrófot 355 éve, 1671. április 30-án végezték ki. Haláluk után I. Lipót császár megkísérelte beolvasztani Magyarországot a Habsburg tartományok közé, és abszolút hatalomra törni – írja a Rubicon.

Az 1660-as években a Habsburgok békés viszonyra törekedtek az Oszmán Birodalommal, ennek jegyében pedig tétlenül hagyták, hogy a törökök további területeket hódítsanak el Magyarországtól. Ez a politika felháborította a magyar főurakat, akik szervezkedésbe kezdtek. A Wesselényi Ferenc nádort vezetőjüknek választó nemesek annak lehetőségét latolgatták, miként tudnák felszabadítani az országot az osztrákok nélkül, vagy akár ellenében. Hét évig fennálló szövetségük alatt egyebek mellett terveket szőttek a Habsburg-barát Lubomirski lengyel marsall meggyilkolására és I. Lipót elrablására is.

Wesselényi Ferenc azonban 1667-ben elhunyt, halálával pedig felszínre kerültek a tagok ellentétei, akik egymásra gyanakodva végül mindent felfedtek Lipót előtt. Az uralkodó nagyon kegyesnek mutatkozott és megbocsátott az ellene szövetkező főuraknak, ugyanakkor arról is gondoskodott, hogy a résztvevők minden lépéséről tudomása legyen. Így tudta meg, hogy Zrínyi Péterék hamarosan újabb szervezkedésbe fogtak, és az ország két pontján egyszerre próbáltak fegyveres felkelést kirobbantani.

Lipót az információinak köszönhetően gyorsan fel tudta számolni az összeesküvést, annak résztvevőit pedig kegyetlenűl megbüntette. Zrínyit, Frangepánt és Nádasdyt halálra ítélték, a három főurat 1671. április 30-án végezték ki. Az összeesküvéssel kapcsolatban később további 300 nemest találtak bűnösnek, köztük Zrínyi egyetlen fitá, Jánost is, akit tömlöcbe zárattak. Lipót a szervezkedésre hivatkozva megfosztotta Magyarországot a rendi kormányzattól, és kísérletet tett az abszolutisztikus irányításra, valamint a centralizáció és a rekatolizáció erőszakos megvalósítására.

