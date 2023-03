Orosz külügyi szóvivő: Belharcok dúlnak a Kreml belső köreiben

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő megerősítette, hogy a Kreml belső köreiben belharcok vannak; hogy a Kreml átengedte az orosz információs tér feletti központi ellenőrzést, és hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök láthatóan nem tudja ezt könnyen helyrehozni – olvasható az Institute for the Study of War (ISW) friss elemzésében. A Kremlhez köthető újságírók, akadémikusok és támogatók március 11-én Moszkvában tartottak fórumot „az információs és kognitív hadviselés gyakorlati és technológiai aspektusairól a modern valóságban”.

Egy panelbeszélgetés során Zaharova kijelentette, hogy a Kreml nem tudja megismételni a sztálini megközelítést, vagyis a szovjet Információs Iroda modern megfelelőjének létrehozását Oroszország belső információs terének központi ellenőrzésére, a Kreml meg nem nevezett „elitjei” közötti harcok miatt.

Az ISW figyelemre méltónak nevezte Zaharova kijelentését és alátámasztja az ISW régebbi elemzéseit a Kreml-rezsim és az információs tér ellenőrzésének romló dinamikájáról. A nyilatkozat több kijelentést is alátámaszt: a Kremlben belső harcok folynak Putyin belső körének kulcsemberei között; Putyin nagyrészt átengedte az orosz információs teret különböző, kvázi független szereplőknek; Putyin nyilvánvalóan képtelen határozott lépéseket tenni az orosz információs tér feletti ellenőrzés visszaszerzése érdekében. Hozzáteszik: az nem világos, hogy Zaharova, aki egy tapasztalt szóvivő, miért ismerte el nyíltan, nyilvános helyen ezeket a problémákat, de talán egy próbálkozás lehetett arra, hogy mérsékelje az orosz nacionalista katonai bloggerek várakozásait, miszerint a Kreml egységes narratívát vagy politikát alakítson ki.