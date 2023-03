Ugyan Oroszország továbbra is súlyos veszteségeket szenved el az ukrajnai háborúban, demográfiai szempontból már igen eltérőek az arányok a népességen belül – írja vasárnap reggeli jelentésében a brit védelmi minisztérium. A leggazdagabb városok, mint Moszkva vagy Szentpétervár, a lakosságuk méretéhez viszonyítva szinte érintetlenek, és ez különösen igaz az elit tagjaira. Megjegyzik, hogy 2023. február 21-én, amikor Vlagyimir Putyin évértékelő beszédet tartott, az első két sorban olyan magas rangú tisztviselők ültek, akiknek ismereteink szerint nincs olyan gyereke, aki a hadseregben szolgálna.

Eközben a brit hírszerzés számításai szerint sok keleti régióban valószínűleg 30-szor magasabb a halálozási arány, mint a moszkvai területen, és helyenként az etnikai kisebbségek tagjai szenvedik el a legnagyobb csapást. Asztrahánban például a háborúban elesett áldozatok háromnegyede a kazah és a tatár kisebbségből származik.

A jelentés feltételezi, hogy miközben az orosz védelmi minisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy pótolja az emberhiányt, a tehetős és befolyásos csoportok elszigetelése feltételezhetően továbbra is fontos szempont marad a toborzásnál.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.

