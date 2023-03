Fejbe lőtt egy kétéves kisfiút az iráni rendőrség

Meghalt egy kétéves kisfiú, amikor az iráni különleges erők tüzet nyitottak egy családot szállító kocsira Iszfahánban – írja az Iran Internetional. Az „1500 kép” elnevezésű rendszerkritikus Twitter-fiók a kisfiú arcképét közölve azt írta:

A híradás szerint anya és apa két kisgyermekkel utazott a kocsiban, amikor a különleges egységhez tartozó teherautó eléjük fordult. A kocsi sofőrje úgy döntött, megkerüli a kamiont. A különleges erők azonban tüzet nyitottak rájuk, és egy lövedék a fején találta el a gyermeket.

A lap a „Bazaar Civil Protest” Telegram csatornára hivatkozva azt írta, hogy a család barátokkal volt kirándulni Iszfahánban, amikor a tragédia bekövetkezett. A jelentés szerint a különleges erők teherautójából úgy lőttek a járműre, hogy előtte nem figyelmeztették őket.

Az egyelőre nem világos, hogy a rendőrök miért lőttek rá a civil járműre. A rendőrség illetékesei a lap szerint a jelentést egyelőre nem kommentálták.

Az esetről szóló jelentésben az szerepel, hogy Amir Ali holttestét nem adták ki a családjának, azzal az indoklással, hogy majd Teheránban vehetik át. A halál okát „nem szándékos emberölésként” regisztrálták.

Nem ez az első eset a tavaly szeptemberben indult intenzív kormányellenes tiltakozáshullám során, hogy gyerekeket öltek meg az iráni hatóságok. A legsúlyosabb eddig az volt, amikor egy kilencéves gyerekre nyitottak tüzet a kormányerők egy november 16-i tüntetésen.

A fent említett Twitter-fiók a kisfiú családjáról is közölt egy képet:

The family of 2-year-old AmirAli MusaKazemi who was murdered by being shot in the head by the Islamic Republic in Varzaneh, Isfahan. pic.twitter.com/PIa6S2kP7z