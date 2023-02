A Wagner csoport alapítója szerint tavaszra várható Bahmut bekerítése

Az ostromlott Artemivszk (Bahmut) város bekerítése március-áprilisra várható, de az időpontra hatással lehet, hogy milyen ütemben kap Ukrajna nehézfegyvert, jelentette ki Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánszervezet alapítója újságíróknak szerdán az Ukrajnától elcsatolt Luhanszkban.

Úgy gondolom, hogy márciusban-áprilisban (zárul be az ostromgyűrű). Igaz, ezt nehéz megjósolni. Most új típusú fegyvereket kapnak. Száz százalék, hogy meg fogjuk tudni semmisíteni ezeket a Leopardokat (német harckocsikat), rá fogunk jönni ennek módjára, de hogy mikor, az is egy nagyon fontos tényező