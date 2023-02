Egy jelentés szerint az EU arra készül, hogy a héten egy brüsszeli csúcstalálkozón fogadja Volodimir Zelenszkijt. Az ukrán vezető az Európai Parlament rendkívüli ülésén is felszólalna – írja a Financial Times. Zelenszkij utazása viszont még egyáltalán nem biztos, az ukrán elnök utazása ugyanis jókora biztonsági kockázattal jár. Ezt Zelenszkij is elismerte:

Őszintén szólva nagy kockázatot jelent, ha elmegyek valahová. Ez igaz.