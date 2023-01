Brit hírszerzés: Oroszország a sorkötelezettségi korhatár emelésével növelné a hadsereg létszámát

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának legújabb hírszerzési jelentése szerint Oroszország azt tervezi, hogy 27-ről 30-ra emeli a sorozás felső határát.

A minisztérium szerint elképzelhető, hogy az orosz vezetők azt remélik, a változtatás „kevésbé lesz riasztó”, mint a népszerűtlen „részleges mozgósítás”, amelyet Putyin szeptember végén rendelt el.

A jelentés szerint 2023. január 12-én Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma (az orosz parlament alsó háza) védelmi bizottságának vezetője elmondta, hogy a lépés lehetővé teszi az orosz haderő létszámának korábban bejelentett 30 százalékos növelését. Putyin elnök már tavaly közölte, hogy támogatja a sorkötelezettségi korhatár módosítását.

Az orosz tisztviselők valószínűleg a közvélemény reakcióit mérik fel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/AANuBAl6u2

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zxw8BYjcdC

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2023