250 rendőr és vámos razziázott a kínai CATL arnstadti akkumulátorgyárában

A német rendőrség és a vámnyomozók egységei tartottak közös razziát a kínai CATL türingiai gyárában.

A Debrecenben is terjeszkedő CATL Csoport Arnstadt közelében építette fel első európai lítium-ion akkumulátorcellákat előállító gyárát. Az immár a maximális termelés beindítása előtti fázisban lévő üzem 1,8 milliárd eurós befektetéssel jött létre.

A Spiegel beszámolója szerint a türingiai belügyminisztérium azt közölte, hogy a hatóságok a feketemunkások kiszűrése érdekében szálltak ki szerdán a helyszínre. A gyárban az összes ott tartózkodó személy munkavállalási engedélyét ellenőrizték. A mostani razzia kiváltó oka az volt, hogy a tavaly októberben tartott hasonló rajtaütés alatt több kínai munkás a szomszédos szántóföldeken próbált meg elmenekülni az ellenőrzés elől.

A sajtójelentések szerint az arnstadti telephely környékét most teljesen ellepték rendőr- és vámos járművek, sőt egy helikopter is körözött a gyár fölött.

A CATL europai főnöke, Matthias Zentgraf közölte, hogy jelenleg nagyjából 900 ember dolgozik Arnstadtban. Közülük mintegy 400 kínai „szakértő”, akik a gyári rendszerek beindításával és német alkalmazottak képzésével foglalkoznak.

A MDR Türingen jelentése szerint a nyomozók feketemunka, illegális tartózkodás és hamisított belépési okmányok gyanúja miatt vizsgálódtak, sőt korábban hónapokon át fedett nyomozást is folytattak, és azt gyanították, hogy magas, háromszámjegyű lesz a szabálytalanságok száma, mivel a kínaiak mellett az építkezésen Kelet-Európából érkezett munkások is dolgoznak. Az MDR szerint az utóbbi két évben sok száz kínai munkás dolgozott az akkumulátorgyár felépítésén, sokan közülük egyenesen a CATL kínai gyáraiból érkeztek Németországba. A munkásokat minden reggel busszal viszik Arnstadtba dolgozni a környéken lévő szálláshelyekről. Az MDR információi szerint egy olyan Frankfurt környéki kínai cég fuvarozza a dolgozókat, amely kínai munkavállalók felügyeletére, elhelyezésére és szállítására szakosodott. Most ez a cég is érintett a vizsgálatokban.

A hatóságok a nagyszabású akció ellenére 424 alkalmazott ellenőrizése és kihallgatása után mindössze egyetlen bevándorlási törvénysértést állapítottak meg.