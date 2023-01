Az ukránok szerint Szoledar jelenleg is ukrán ellenőrzés alatt áll

Az ukrán hadsereg szerdai közlése szerint a donyecki régióban található Szoledar város jelenleg is ukrán ellenőrzés alatt áll, és ez a jövőben is így fog maradni. Nem sokkal korábban, szerdára virradóra a Wagner orosz zsoldoscsoport vezetője azt jelentette be, hogy csapatai Szoledar egész területe felett átvették az ellenőrzést. Az ukrán hadsereg ezzel szemben a Telegramon azt közölte: nem igaz, hogy Jevgenyij Prigozsin, a csoport alapítója járhatott a stratégiai fontosságú Bahmuttól mintegy 15 kilométerre fekvő város sóbányáiban. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség korábban olyan fényképet is közölt, amelyen Prigozsin látható egy szoledari sóbányában.

Egy másik szerdai ukrán katonai jelentés arról adott hírt, hogy az ukrán hadsereg 13 különböző helyen vert vissza orosz támadásokat, itt azonban Szoledar városról nem ejtenek szót. Szoledar és Bahmut térsége az utolsó olyan terület Donyeck megyében, amely még ukrán ellenőrzés alatt áll, de ádáz harcokat folytatnak érte az orosz és az ukrán erők.

(MTI)