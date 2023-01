Orosz hadihajó gyakorlatozik a Norvég-tengeren

A norvég védelmi minisztérium közlése szerint orosz hadihajó tart gyakorlatot a Norvég-tengeren. Vlagyimir Putyin a múlt héten küldte a hajót az Atlanti-óceánra. A Reuters cikke szerint a gyakorlat üzenete egyértelműen az, hogy Oroszország nem hátrál meg az ukrajnai háborúban.

Közben az ukrán hatóságok azt közölték, hogy az elmúlt 24 órában 710 orosz katona halt meg. Az ukrajnai hatóságok 112 470-re teszik az orosz áldozatok számát.

Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.01.23 were approximately: pic.twitter.com/UYXvtAs50u

