Videón Kijev karácsonyfája, amit a „legyőzhetetlenség fájának” neveztek el

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban azt mondta, „nem engedhető meg, hogy Putyin ellopja a karácsonyt”, és a háború ellenére Ukrajna fővárosában felállítják a „legyőzhetetlenség fáját”. A díszítést – hangsúlyozta – a vállalkozások finanszírozzák, nem a költségvetés. Kijevben a Sophia téren állították fel a vros karácsonyfáját, amit kék és sárga égősorok díszítenek.

Ukraine’s main Christmas Tree in Kyiv lit up with blue and yellow. Christmas means hope. And Ukraine has one hope. This is victory. pic.twitter.com/ZqUdR475sf

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 17, 2022