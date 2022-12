Korábbi jobbikos képviselő lehet jövőre a torontói főkonzul

A HVG értesülései szerint Kanadában kap diplomáciai megbízatást a Jobbikból 2020-ban kilépett volt országgyűlési képviselő, Bencsik János. Egészen pontosan torontói főkonzul lesz a következő évtől.

A lap információi szerint Bencsik valamikor 2023 első hónapjaiban utazhat ki Kanadába, kinevezése 4 évre szól majd. Mivel nem nagyköveti megbízást kap, jelöltként nem is hallgatta meg őt az Országgyűlés külügyi bizottsága. A lap megkereste Bencsiket az ügyben, mire ő azt közölte,

annyit mondhatok csak, hogy novembertől a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkészülő diplomatája vagyok.

Az exjobbikos politikus ezután jelezte, hogy minden további kérdéssel a a témában a külügyi tárcát kell keresni.

A 37 éves Bencsik János 2009-ben lépett be a Jobbikba, 2019-ben a párt budapesti elnöki tisztségéig vitte. Ugyanebben az évben bekerült a Parlamentbe is, a párt országos listájáról. 2020-ban aztán Jakab Péter elnökké választása után kilépett a Jobbikból és függetlenként folytatta képviselői munkáját. Polgári Válasz néven sok egykori jobbikoshoz hasonlóan ő is pártot alapított, a 2022-es országgyűlési választásokon azonban nem állított listát a formáció.