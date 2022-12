Így szedi le a német csodafegyver az orosz rakétát

Nagyon várták az ukránok a német Gepardokat, nem hiába. A világ egyik legkorszerűbb önjáró légvédelmi gépágyúi a mostani orosz rakétatámadásnál is bizonyítottak: az egyik Gepard így szedett le egy orosz cirkálórakétát.

#Ukraine: The first footage of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG in use with Ukrainian forces appeared today, seen shooting down an incoming Russian cruise missile using its two 35mm autocannons. pic.twitter.com/3L58ycJY8C

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022