Brit hírszerzés: mérséklődtek a polgári infrastruktúra elleni orosz támadások

Utánpótlás hiány miatt hagytak alább az orosz támadások – olvasható a brit védelmi minisztérium mai hírszerzési jelentésében.

A tárca szerint az ukrajnai kritikus infrastruktúra bombázása valószínűleg az első példa arra, hogy Oroszország katonai doktrínájának egyik kulcsfontosságú elemét próbálja végrehajtani. A Stratégiai művelet a kritikus fontosságú célpontok megsemmisítésére (SODCIT) elnevezésű doktrínát az orosz hadsereg az elmúlt években fogadta el, azonban a támadások intenzitása az elmúlt hetek tapasztalataihoz képest valószínűleg alábbhagyott, mivel Oroszország a taktikai célpontok ellen már bevetette az erre alkalmas rakétáinak nagy részét.

– teszik hozzá.

Az orosz támadások miatt továbbra is rendszeresek az áramkimaradások Ukrajnában, ami széles körű humanitárius válságot idézhet elő a tél beköszöntével.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xZbaD06yRU

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xE1OlJT6gW

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 1, 2022