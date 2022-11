Ukrán jelentés: atomcsapásra fejlesztett, ám nukleáris töltet nélküli rakétát vetettek be az oroszok

Oroszország nukleáris atomtöltet célba juttatására kifejlesztett cirkálórakétát lőtt ki Ukrajnában, amit Kijev felett az ukrán légvédelem hatástalanított – idézi az ukrán Defense Express pénteki jelentését a The Jerusalem Post. Mint írják, a rakétára nem volt nukleáris töltet szerelve, ami a lap szerint az orosz precíziós rakéták fogyatkozását jelzi.

Ugyanakkor fenyegető, hogy a KH-55 jelzésű fegyvert vetették be, mert az alapvetően nukleáris töltet célba juttatására fejlesztették ki, a hatótávolsága pedig 2500 kilométer. A jelentés szerint a fegyver bevetése nem feltétlenül azt jelzi, hogy az oroszok atomfegyvert készülnek bevetni, hanem inkább azt, amire a The Jerusalem Post is utalt, miszerint az oroszok fegyverkészletek fogynak, és nehezen tudják pótolni a nagy hatótávolságú rakétákat, így már ilyenekt is bevetnek.