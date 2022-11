Rishi Sunak brit kormányfő bejelentette, hogy Nagy-Britannia 50 millió fontos légvédelmi segélycsomagot ad Ukrajnának. A csomagban légvédelmi ágyuk, radarok és drónelhárító berendezések is lesznek, ezen felül pedig fokozzák a humanitárius segítségnyújtást is.

A közleményt azt követően adták ki, hogy Sunak szombaton Kijevben találkozott az ukrán elnökkel. Volodimir Zelenszkij egy Twitter-bejegyzésben megköszönte Sunak segítségét, hozzátéve, hogy „ilyen barátokkal biztosan győzni fogunk”.

Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom 🇺🇦🇬🇧 https://t.co/9oFfswxp3K

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2022