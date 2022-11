Rendkívüli fegyvereket és további 400 millió dollárt küld az Egyesült Államok Ukrajnának

Az Egyesült Államok 400 millió dollárral több katonai segélyt küld Ukrajnának – jelentették be csütörtökön tisztségviselők.

A The Guardian cikke szemlézi a Pentagon tájékoztatását, amely szerint a segélycsomag nagy mennyiségű lőszert és most először négy rendkívül mobil Avenger légvédelmi rendszert tartalmaz majd.

Az Egyesült Államok emellett 100 ezer tarackágyút vásárol dél-koreai gyártóktól, hogy Ukrajnának szállítsa.

I have directed another $400 million worth of arms and equipment from @DeptofDefense inventories to Ukraine. This is our 25th drawdown since August 2021. As Ukraine’s defenders push back Russia’s forces, the United States stands #UnitedWithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 11, 2022