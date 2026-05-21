Veszprémbe költözött Samu, a kiselefánt

Elköltözött Budapestről Samu, az 5 éves kamaszelefánt – jelentette be a Facebookon a Fővárosi Állat- és Növénykert. A kiselefánt 2021. április 24-én született az állatkertben, ahol hamar belopta magát a látogatók és a dolgozók szívébe is, most azonban korának megfelelően csatlakozni fog egy „legénycsapathoz”.

Samu új otthona a Veszprémi Állatkertben lesz, ahová Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója, Török László, a Veszprémi Állatkert főigazgatója és Dr. Andréka György, a győri Xantus János Állatkert főigazgatója kísérte el.

A szállítás komoly logisztikát és rendkívüli csapatmunkát igényelt, Samu számára viszont zökkenőmentesen zajlott. Annak érdekében, hogy az utazás a lehető leggördülékenyebb legyen mind Samu, mind pedig a szállítást végző szakemberek számára, az állat enyhe nyugtatót kapott. Ezt követően a szállítókonténerébe saját lábán, de emberi segítséggel sétált be.

Hogy az érkezés is a lehető legkényelmesebb legyen, az utazás előtti napokban új gondozója Budapestre utazott, hogy megismerkedhessen Samuval. Ez idő alatt részt vett a tréningjein, hogy a lehető legjobb kapcsolatot alakíthassa ki vele. Emellett a Fővárosi Állatkert gondozócsapata is elkísérte őt Veszprémbe, hogy az új otthonában töltött első napokban ismerős arcok vegyék körül.

Samut új otthonában más elefántbikák várják, akik csapatában szakértők szerint hamar megtalálja majd a helyét.