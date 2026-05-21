Emberölést feldolgozó riportok miatt indított eljárást a HírTV ellen a Médiatanács

Emberölést feldolgozó riportok miatt a HírTV Zrt.-vel, burkolt kereskedelmi közlemények közzététele miatt pedig a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben indított eljárást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, írja az NMHH közleménye. A Csillag születik gitártörő produkcióját ugyanakkor nem találta jogsértőnek a testület.

A Hír TV Riasztás című műsora ellen annak a két adásnak kapcsán indult eljárás, melyekben egy 2023-as emberölési ügyet dolgoztak fel, a műsorszámokat pedig a csatorna lekérhető médiaszolgáltatásán is elérhetővé tett. A testület a klasszifikációs rendelkezések érvényesülését vizsgálja ezekben az ügyekben.

A Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben azért indított eljárást a Médiatanács, mert a kisalföld.hu internetes sajtótermék több cikke esetében a médiatartalom-szolgáltató megsérthette a burkolt kereskedelmi közlemények közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.

Állampolgári bejelentés alapján vizsgálta továbbá a testület az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi kötelezettség, illetve a kiskorúakat védő rendelkezések érvényesülését az RTL műsorán 2025. november 30-án leadott Csillag születik – 2. rész című tehetségkutató gitártörő produkciójával kapcsolatban, azonban azt nem találta jogsértőnek.

Érkezett bejelentés az Exatlon Hungary egyik adása közbeiktatott reklámblokk hangerejével kapcsolatban is, a reklámok hangerejét azonban közlésük szerint nem vizsgálhatja a testület.